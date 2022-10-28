Иркутск, 28 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Для расшифровки доставлены в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах (Московская область) чёрные ящики упавшего на жилой дом в Иркутске истребителя Су-30. Об этом 28 октября рассказал представитель экстренных служб.

Цитата из видео очевидцев Падение Су-30 в Иркутске

«Оба чёрных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб уточнил, что чёрные ящики потерпевшего крушение самолёта находятся в удовлетворительном состоянии и годятся для расшифровки.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что компенсацию получат семьи, лишившиеся имущества в результате крушения самолёта Су-30 в Иркутске.