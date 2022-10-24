Иркутск, 24 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ошибка наземного персонала, готовившего экипаж Су-30 к полёту, могла привести к крушению самолёта, сообщает 24 октября РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Robert Sullivan Истребитель Су-30СМ

Собеседник рассказал, что во время полёта произошла потеря сознания у членов экипажа. Возможной причиной этого могла стать ошибка наземного персонала, готовившего кислородные баллоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в СК назвали основные версии крушения самолёта Су-30 в Иркутске.