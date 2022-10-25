Москва, 25 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Компенсацию получат семьи, лишившиеся имущества в результате крушения самолёта Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

В ОАК заверили, что совместно с Иркутским авиационным заводом окажут всю необходимую поддержку семьям погибших лётчиков. Их семьям выплатят материальную помощь, а также оплатят расходы по организации церемонии прощания.

«Семьям, чьё имущество пострадало в результате крушения, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Иркутске самолёт Су-30 рухнул на жилой дом во время испытательного полёта. На земле пострадавших не было, оба пилота погибли. Возбуждено уголовное дело.

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