Иркутск, 24 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Место трагедии с погибшими пилотами боевого самолёта Су-30 в Иркутске приведут в надлежащие санитарное состояние, сообщает 24 октября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава региона Игорь Кобзев.

Цитата из видео: «Падение Су-30 на дом в Иркутске» Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022

«На месте работают следственные органы вместе с авиазаводом. От их действий будут зависеть наши дальнейшие шаги. Уже сейчас мэру города Руслану Болотову поставлен ряд задач, в том числе по разбору завалов и приведению территории в надлежащие санитарное состояние, для проведения санации и ликвидации биологического загрязнения территории привлечь силы и средства службы ветеринарии Иркутской области. На место также направили представителей Роспотребнадзора, чтобы они постоянно проводили замеры воздуха», — рассказал Игорь Кобзев.

Движение транспорта по улице Пржевальского и 2-му Советскому переулку приостановлено до окончания работы следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 23 октября, в Иркутске разбился самолет Су-30, погибли двое летчиков. В двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров, произошло отключение электроснабжения. Работы по восстановлению завершились 23 октября в 22:20 местного времени.

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