Иркутск, 24 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В двухэтажном доме в Иркутске, где потерпел крушение самолёт Су-30, проживали шесть человек, сообщили 24 октября в администрации Иркутска.

Цитата из видео очевидцев Падение Су-30 в Иркутске

В горадминистрации рассказали, что в разрушенном при крушении самолёта двухэтажном доме были прописаны восемь человек. При этом фактически проживали лишь шестеро — пятеро взрослых и один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, техническая неисправность и ошибка пилотирования являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске, проинформировали в СК.