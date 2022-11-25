Боестолкновения на киргизско-таджикской границе 16.09.2022г.
Киргизия настроена на решение приграничных споров с Таджикистаном — Жапаров
— сказал Жапаров. Он считает, что нельзя допускать конфликтов и гибели людей «из-за небольшого клочка земли». При этом президент заявил о долге сохранить землю предков и передать потомкам. «Наша главная цель — несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной...
25 ноября 2022
Банки Киргизии списали 268 займов пострадавшим в конфликте с Таджикистаном
В Киргизии банки и другие финансово-кредитные организации списали кредиты на общую сумму в 18,9 млн сомов (14 млн рублей) заёмщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщили в Национальном банке республики. В общей сложности с такой просьбой обратились 372...
9 ноября 2022
Минэкономики Киргизии хочет выдавать лицензии на оружие
Министерство экономики и коммерции Киргизии намерено забрать себе функции органа, выдающего лицензии на служебное и гражданское оружие. Проект соответствующего постановления ведомство уже вынесло на общественное обсуждение. Свою инициативу представители экономического ведомства объясняют тем, что...
9 ноября 2022
Власти Киргизии берут у АБР $25 млн в кредит на восстановление Баткена
Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии $50 млн (3,08 млрд рублей) на поддержку бюджета страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Руслан Татиков на заседании парламентского комитета по международным делам. По его словам, половину этой суммы республика получит...
31 октября 2022
Япония обещает Киргизии гуманитарную помощь на $1 млн
Правительство Японии приняло решение выделить грант в размере $1 млн (61,5 млн рублей) на оказание гуманитарной помощи Киргизии. Об этом сообщает японское посольство в Бишкеке. Отмечается, что помощь будет оказана в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации в Киргизии, спровоцированной вооружённым...
30 октября 2022
Власти Киргизии заблокировали сайт местного филиала «Радио Свобода»*
Министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 26 октября. Так киргизстанские власти отреагировали на публикацию противоречащих национальным...
26 октября 2022
Эксперт рассказал, почему Киргизия отказывается от «Мира»
Киргизия пытается лавировать между интересами России и Запада, не вступая ни с кем в конфликты. Об этом ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев. Напомним, с 25 октября государственный банк Киргизии «Айыл банк» приостановил обслуживание российских банковских карт системы «Мир»...
26 октября 2022
Таджикистану выгодны новые столкновения с Киргизией — мнение
Миротворцы ОДКБ на границе Таджикистана с Киргизией не нужны Душанбе. Это заблокирует им контрабандные потоки и наркотрафик, на котором зарабатывает политическая верхушка Таджикистана. Об этом 24 октября ИА REGNUM заявил политолог из Киргизии Марс Сариев. Напомним, недавно пограничные ведомства...
24 октября 2022
Власти Киргизии и Таджикистана призвали не обсуждать ситуацию на границе
Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана выступили с совместным заявлением, в котором призвали СМИ и граждан строго воздерживаться от любых комментариев и не допускать распространения неофициальных заявлений по событиям на киргизско-таджикской границе. По мнению силовиков, это может привести к...
21 октября 2022
Конфликт Киргизии с Таджикистаном: семьям погибших дадут по 745 тыс. рублей
Власти Киргизии приняли решение выплатить единовременную материальную помощь в размере 1 млн сомов (745 тысяч рублей) семьям киргизстанцев, погибших в ходе недавнего вооружённого конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном. Об этом сообщили в правительстве сегодня, 21 октября. Также пострадавшим...
21 октября 2022
Киргизия провоцирует столкновения, Таджикистан молчать не будет — мнение
По информации некоторых таджикистанских СМИ, Киргизия периодически устраивает провокации на границе с Таджикистаном — задерживают проезжающие машины и закидывает их камнями. Об этом ИА REGNUM рассказал политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов. ИА REGNUM: Пограничники...
21 октября 2022
Без России Киргизия и Таджикистан вновь будут воевать — мнение
Новые вооружённые столкновения между Таджикистаном и Киргизией неизбежны — таковы данные разведки. Об этом заявил эксперт по безопасности из Киргизии — подчеркнул он. Читайте также: Киргизия и Таджикистан опять стягивают военную технику к границе? Также Алмамбетов выразил мнение о необходимости...
20 октября 2022
Вооружённый конфликт с Таджикистаном нанёс Киргизии ущерб в 2,3 млрд рублей
В результате вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе в середине сентября 2022 года, Киргизии нанесён ущерб на сумму 3 млрд 130 млн сомов (более 2,36 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента. Читайте также...
20 октября 2022
США собирают информацию о конфликте между Таджикистаном и Киргизией
В Баткенскую область Киргизии прибыла делегация вооружённых сил США. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций 18 октября. По официальной версии, американские военные аналитики прилетели на юг республики для ознакомления с материально-технической базой МЧС и получения...
18 октября 2022
«Нужна помощь России» — глава Совбеза Киргизии о границе с Таджикистаном
Проблемы на киргизско-таджикской границе возникают из-за того, что вовремя не были решены вопросы делимитации и демаркации государственных рубежей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов в эфире «Биринчи радио». Комментируя трёхстороннюю встречу президентов России...
17 октября 2022
Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане
Россия заинтересована в стабильности в Туркестане, и именно поэтому она взялась мирить Киргизию с Таджикистаном. Владимир Путин не заинтересован в ссорах между участниками ОДКБ, пока Москва разбирается с киевским режимом. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев. ИА...
14 октября 2022
Эксперт: Белоруссия и Таджикистан могут расколоть ОДКБ
Основной целью поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Таджикистан было, скорее всего, обсуждение военного сотрудничества двух государств. Если этого так, то кризис в ОДКБ может ещё больше усугубиться. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 октября высказал политолог Олег Ковалёнок...
13 октября 2022
Эксперт: Таджикистану нужна «маленькая победоносная война» перед выборами
Таджикистан вступает в переходный период. Президент Эмомали Рахмон готовится передать власть сыну. Для консолидации элиты вокруг нового главы государства Душанбе «играет» в войну с Киргизией. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев. По мнению эксперта, президенту...
13 октября 2022
Путин взялся «мирить» Киргизию и Таджикистан в ручном режиме — мнение
Москва занимается «тушением пожара» в Туркестане, который разжигают США, Великобритания и страны ЕС. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил политолог из Киргизии Марс Сариев. Напомним, 13 октября в Астане прошли переговоры президентов России, Киргизии и Таджикистана. Трехсторонняя встреча прошла в...
13 октября 2022
Жапаров напомнил об «агрессии Таджикистана» на встрече с Путиным и Рахмоном
Завершилась трёхсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона, проходившая сегодня, 13 октября, в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба главы киргизского государства. Садыр Жапаров выразил признательность российскому...
13 октября 2022