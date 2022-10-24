Бишкек, 24 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Миротворцы ОДКБ на границе Таджикистана с Киргизией не нужны Душанбе. Это заблокирует им контрабандные потоки и наркотрафик, на котором зарабатывает политическая верхушка Таджикистана. Об этом 24 октября ИА REGNUM заявил политолог из Киргизии Марс Сариев.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Напомним, недавно пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана обвинили друг друга в переброске военной техники и солдат к киргизско-таджикской границе. По данным Киргизии, с 25 сентября таджикские военные занимаются подготовкой огневых позиций — роют окопы и траншеи по всему периметру границы.

Эксперт подтвердил информацию о том, что по данным киргизских спецслужб таджикские силовики роют окопы и подтягивают тяжелую технику к границе с Киргизией.

«Причина в том, что президент ТаджикистанаЭмомали Рахмон весьма недоволен обещанием российского лидера Владимира Путина предоставить архивные данные по границе, которые есть у России. Дело в том, что эти карты докажут правоту Киргизии и закрепят неправомерность претензий Таджикистана. Именно поэтому Рахмон в довольно странной формевысказал претензии президенту России», — напомнил эксперт.

Материалы по теме:Без России Киргизия и Таджикистан вновь будут воевать — мнение

Сариев отметил, что речь главы Таджикистана «вызвала восторг у самих таджиков».

«Они восхищались смелостью своего президента, который показал свое недовольство Москве. Но по факту среднестатистический таджикистанец не в силах понять, что подобные претензии к России, которая готова выступить миротворцем в переговорах, только ослабляют позицию официального Душанбе. Такое нежелание урегулирования давнего конфликта говорит о том, что Таджикистану выгодны столкновения с Киргизией. Киргизия заинтересована в переговорах, мы не хотим жертв среди своих граждан», — подчеркнул политолог.

Материалы по теме: Киргизия предлагает разместить миротворцев ОДКБ на границе с Таджикистаном

По его словам, Киргизия заинтересована в приглашении миротворцев ОДКБ для деэскалации на границе.

«Таджикистану же лишние глаза и уши на границе не нужны. У них налажена контрабанда через границу и наркотрафик, прерывание этих цепочек скажется на доходах политической верхушки в Душанбе», — считает эксперт.

Читайте также:Киргизия провоцирует столкновения, Таджикистан молчать не будет — мнение