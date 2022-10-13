Душанбе, 13 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Таджикистан вступает в переходный период. Президент Эмомали Рахмон готовится передать власть сыну. Для консолидации элиты вокруг нового главы государства Душанбе «играет» в войну с Киргизией. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

По мнению эксперта, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону «важно провести выборы и передать власть своему сыну».

«Для этого нужно консолидировать общество вокруг нового лидера Рустама Эмомали, которому по наследству перейдут проблемы ГБАО с его протестным электоратом, весьма негативно настроенным против Душанбе. Кроме этого, в Таджикистане фигура преемника не является такой уж бескомпромиссной, как ее пытаются представить внешним наблюдателям. У Рустама Эмомали есть сестра — Озода Рахмон и стоящие за ней группы влияния. Сложные комбинации и внутриэлитные брожения на фоне слабеющего и болеющего президента создают дополнительные риски, свойственные любому переходному периоду», — отметил Сариев.

Эксперт считает, что «развязанная Душанбе «маленькая победоносная война» на границе с Киргизией должна была решить, в первую очередь, внутриполитические задачи Таджикистана».

Материалы по теме: Киргизия и Таджикистан обсудят вопросы демаркации границы