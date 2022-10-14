Россия заинтересована в стабильности в Туркестане, и именно поэтому она взялась мирить Киргизию с Таджикистаном. Владимир Путин не заинтересован в ссорах между участниками ОДКБ, пока Москва разбирается с киевским режимом. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

ИА REGNUM: Как вы оцениваете трехсторонние переговоры президентов Киргизии и Таджикистана и посредничество Москвы?

Марс Сариев: Для начала отмечу, что вокруг позиции Бишкека и его роли в ОДКБ сложилось неверное представление после переноса учений «Нерушимое братство — 2022» в Иссык-Кульской области.

Вместе с тем в Киргизии считают, что Россия, которая играет ведущую роль в организации, могла выступить посредником между Бишкеком и Душанбе в вопросах урегулирования приграничного вопроса.

Напомню, что первый конфликт на границе начался во время мероприятий ОДКБ, второй — во время саммита ШОС в Самарканде. Но России решила «закрыть глаза» на ситуацию исходя из текущих геополитических интересов. Однако сейчас Москва, пусть и неофициально и в ручном режиме, взяла на себя роль посредника в переговорах между Киргизией и Таджикистаном. Ведь очевидно, что без третьей стороны, выступающей за укрепление ОДКБ и обеспечение безопасности в регионе, решить вопрос мирного урегулирования приграничных проблем будет затруднительно. Возможно, но очень непросто.

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ИА REGNUM: В Киргизии СМИ истолковали молчание Москвы во время последних боестолкновений на границе Киргизии с Таджикистаном как поддержку Душанбе. Почему?

Марс Сариев. Цитата из видео: «Марс Сариев: «Злую шутку сыграла вертикаль власти в Узбекистане и «управляемые торпеды» в ней.» Канал: Дискуссионный клуб «Пикир»

Марс Сариев: Потому, что со стороны ситуация выглядела как минимум спорно. Но у Москвы есть свои интересы. Например, Россия решила отстраниться от происходящего в регионе потому, что понимает внутренние политические расклады в Таджикистане.

Президенту Эмомали Рахмону важно провести выборы и передать власть своему сыну. Для этого нужно консолидировать общество вокруг нового лидера Рустама Эмомали, которому по наследству перейдут проблемы ГБАО с его протестным электоратом, весьма негативно настроенным против Душанбе.

Кроме этого, в Таджикистане фигура преемника не является такой уж бескомпромиссной, как ее пытаются представить внешним наблюдателям. У Рустама Эмомали есть сестра — Озода Рахмон и стоящие за ней группы влияния. Сложные комбинации и внутриполитические брожения на фоне слабеющего и болеющего президента создают дополнительные риски, свойственные любому переходному периоду.

Поэтому развязанная Душанбе «маленькая победоносная война» на границе с Киргизией должна была решить, в первую очередь, внутриполитические задачи.

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ИА REGNUM: Вы говорили о приоритетах Москвы. Поясните, что Вы имеете в виду.

Марс Сариев: Если абстрагироваться от трагедии, которая совсем недавно коснулась мирных жителей южных областей Киргизии, ситуация выглядит следующим образом. Для России Таджикистан является приоритетным партнером по причине своего соседства с Афганистаном. Таджикистан — первый рубеж обороны региона в российской военной доктрине. Киргизия — вторая линия обороны. Первая линия всегда важнее.

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Именно поэтому, как я полагаю, Москва «не заметила» маневры Душанбе на границе с Киргизией. Но в Бишкеке это все понимают, и я считаю, что именно этим вызвана более чем прохладная встреча президента Садыра Жапарова с Эмомали Рахмоном.

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ИА REGNUM: Есть ли какой-то внешний фактор в сентябрьских боестолкновениях на границе?

Марс Сариев: Есть общая стратегия коллективного Запада, которая касается Средней Азии и Казахстана. Она заключается в создании дополнительных конфликтов между странами для того, чтобы мы не смогли объединиться. Пресловутое «разделяй и властвуй».

Но самое печальное, что Россия сейчас, выступая посредником в переговорах Бишкека с Душанбе, продолжает действовать по схеме «стимул — реакция». Россия не формирует ситуацию в регионе, а реагирует на уже сложившиеся обстоятельства.

Запад же конструирует ситуацию, разжигает конфликты и последовательно реализует проект «анти-Россия» на постсоветском пространстве. Средняя Азия и Казахстан просто еще одно поле для дестабилизации, как [территория б. УССР], Прибалтика, Молдавия, Грузия.

Но несмотря на то, что Россия сейчас занимается «тушением пожара» в ручном режиме, надежды на благополучный исход мирового кризиса, который откликается в нашем регионе, всё же есть.

Россия предлагает помощь. Москва заинтересована в стабильности в регионе, который входит в зону ее интересов. Например, в южных областях Киргизии Россия хочет развернуть производства, по всей республике открываются школы, несмотря на кризис, наши соотечественники продолжают работать в России и кормить свои семьи в Киргизии.

Специальная военная операции когда-нибудь закончится. Самый главный вывод, который сделала Москва, как мне кажется — она осознала, что она находится в «чужой игре». Сейчас Россия переворачивает игровой стол и пытается написать новые правила.

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