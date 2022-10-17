Бишкек, 17 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Проблемы на киргизско-таджикской границе возникают из-за того, что вовремя не были решены вопросы делимитации и демаркации государственных рубежей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов в эфире «Биринчи радио».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Комментируя трёхстороннюю встречу президентов России Владимира Путина, Киргизии Садыра Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмона, глава Совбеза отметил, что главы государств провели откровенный разговор.

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«Наш президент обратился к Путину и подчеркнул, что для решения проблемы нужна помощь России. Жапаров подчеркнул, что Киргизии и Таджикистану трудно самостоятельно прийти устраивающему обе стороны соглашению по границе», — пояснил он.

По словам Иманкулова, представители российской стороны пообещали изучить материалы и подумать.

«В Москве в архивах есть соответствующие документы и карты. Думаю, вопрос решится положительно. Путин уже высказал свое мнение об этом», — подытожил руководитель Совета безопасности Киргизии.

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