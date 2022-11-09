Бишкек, 9 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Киргизии банки и другие финансово-кредитные организации списали кредиты на общую сумму в 18,9 млн сомов (14 млн рублей) заёмщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

В общей сложности с такой просьбой обратились 372 заемщика, но в итоге только 268 из них списали кредиты. Также финансовые организации провели реструктуризацию ещё 64 кредитов на сумму около 20,9 млн сомов (15,4 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.