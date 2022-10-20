Бишкек, 20 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Новые вооружённые столкновения между Таджикистаном и Киргизией неизбежны — таковы данные разведки. Об этом заявил эксперт по безопасности из КиргизииДинмухамед Алмамбетов, написал 20 октября телеграм-канал «Полит ломбард».

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

По словам аналитика, боевые действия на киргизско-таджикской границе будут с каждым разом становиться всё более масштабными.

«Поэтому нам надо поддерживать все действия, которые идут со стороны России в плане урегулирования ситуации», — подчеркнул он.

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Также Алмамбетов выразил мнение о необходимости поддержать Россию по вопросу о временном размещении миротворческого контингента ОДКБ в Баткенской области Киргизии.

«Это сейчас нужно для поддержания наших и только наших интересов. Иначе последствия неразумных решений могут быть еще более печальными», — резюмировал военный эксперт.

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ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

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