Ходжент, Таджикистан, 21 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. По информации некоторых таджикистанских СМИ, Киргизия периодически устраивает провокации на границе с Таджикистаном — задерживают проезжающие машины и закидывает их камнями. Об этом ИА REGNUM рассказал политический обозреватель из ТаджикистанаНегматулло Мирсаидов.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

ИА REGNUM: Пограничники Таджикистана и Киргизии обвинили друг друга в стягивании военной техники и переброске войск к границе. Что происходит на самом деле?

У меня нет информации о том, что Таджикистан стягивает войска к границе. Все, что происходит на границе, со стороны Таджикистана может быть только ответной мерой. Обычно, когда возникает опасность того, что наши соседи начинают сосредотачивать силы на спорных участках — разве можно не отвечать на это?

Но сейчас однозначно я ничего говорить не могу. Могу отметить воинственные заявления киргизской стороны, а также закон, разрешающий выдавать оружие жителям приграничных районов страны. Есть опасения, что Киргизия опять готовит провокацию.

В СМИ Таджикистана появились фото и документы, согласно которым на границе периодически случаются провокационные столкновения со стороны Киргизии. Машины граждан Таджикистана задерживаются, проверяются без причины. Были случаи закидывания камнями наших граждан, которые передвигаются по дороге Ворух — Аксай.

Вполне возможно, что соседи опять что-то готовят. Если у военных Таджикистана есть информация о возможной провокации, то, вероятно, они готовятся к ответным действиям. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу.

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ИА REGNUM: Некоторые политологи и политики считают, что стороны исчерпали возможности для переговоров. Они предлагаютподключить Россию к решению спорных вопросов. Как Вы относитесь к этой идее?

Я отношусь положительно к этой идее только по одной причине. В архивах России содержатся документы, которые могут прояснить ситуацию со спорными участками на границе. Заглянуть в российские документы было бы очень хорошо. Но речи о том, что Россия может быть посредником в урегулировании ситуации между Таджикистаном и Киргизией, не было.

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Я не видел сообщений об отношении Душанбе или Бишкека к возможному посредничеству России. Может быть, руководители двух государств на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане что-то говорили. Но я этого не знаю.

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