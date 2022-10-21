Бишкек, 21 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана выступили с совместным заявлением, в котором призвали СМИ и граждан строго воздерживаться от любых комментариев и не допускать распространения неофициальных заявлений по событиям на киргизско-таджикской границе.

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По мнению силовиков, это может привести к эскалации конфликта между Киргизией и Таджикистаном, а также к разжиганию вражды между народами двух соседних республик.

Поэтому любые несанкционированные заявления спецслужбы Киргизии и Таджикистана будут расценивать как попытку дестабилизировать ситуацию на границе.

Руководители пограничных ведомств отмечают, что совместными усилиями им удалось стабилизировать обстановку на киргизско-таджикских рубежах.

Уларбек Шаршеев и Раджабал Рахмонали акцентировали внимание на необходимость усиления своевременных мер по деэскалации обстановки на границе и неукоснительному соблюдению линии поведения пограничников обеих стран.

Для реализации и закрепления соглашений они договорились о проведении на постоянной основе встреч совместных рабочих групп, которые активно участвуют в нормализации ситуации на границе.

«Решение вопроса определения государственной границы является прерогативой исключительно межправительственных комиссий по делимитации и демаркации границы, полномочия которых определены нормативно-правовыми актами», — говорится в заявлении пограничной службы Киргизии и пограничных войск Таджикистана.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.