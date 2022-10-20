Бишкек, 20 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В результате вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе в середине сентября 2022 года, Киргизии нанесён ущерб на сумму 3 млрд 130 млн сомов (более 2,36 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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По словам главы правительства, более 136 тысяч киргизстанцев были вынуждены покинуть свои дома и временно переехать в безопасные районы.

«В результате агрессии Таджикистана погибли 63 и были ранены 206 человек, ещё 12 человек погибли в автоаварии, пытаясь покинуть зону боевых действий. В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один мост», — отметил он.

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