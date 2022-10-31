Бишкек, 31 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии $50 млн (3,08 млрд рублей) на поддержку бюджета страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Руслан Татиков на заседании парламентского комитета по международным делам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, половину этой суммы республика получит в качестве кредита на 46 лет под 1,5% годовых. При этом льготный период составит восемь лет с процентной ставкой в 1% годовых.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что большую часть кредитных средств планируют направить на восстановление Баткенской области, пострадавшей в ходе вооружённого конфликта с Таджикистаном.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

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