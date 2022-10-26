Москва, 26 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Киргизия пытается лавировать между интересами России и Запада, не вступая ни с кем в конфликты. Об этом ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Карта «Мир»

Напомним, с 25 октября государственный банк Киргизии «Айыл банк» приостановил обслуживание российских банковских карт системы «Мир». Пресс-служба банка ссылается на «технические причины» и не сообщает подробности.

По мнению эксперта, в Киргизии с Россией давно идет негласная дипломатическая торговля.

Аслан Рубаев «Бишкек разочарован, что Москва не помогла Киргизии во время очередного конфликта на границе с Таджикистаном. Хотя помощь и не могла быть оказана, ведь обе страны являются союзниками России по ОДКБ. В Киргизии же посчитали, что Кремль встал на сторону Душанбе. Хотя это, конечно же, неправда. Это первая причина. Вторая причина в СВО и антироссийских санкциях. Логика тут простая — на Россию давят, Россия нуждается в союзниках, значит, с Москвой можно торговаться. Москва ничего не заметит и уступит».

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Описывая позицию киргизского руководства, эксперт предположил, что президент Садыр Жапаров «пытается лавировать между западными и российскими интересами, не вступая в прямой конфликт с Москвой и Западом».

«Бишкек прекрасно осознает свою заинтересованность в отношениях с Россией — только по официальным данным около миллиона граждан Киргизии находятся в трудовой миграции за рубежом. Из России мигранты переводят свыше миллиарда рублей в год и поддерживают экономику своей страны. Кроме этого, Россия предоставляет Киргизии на льготных условиях ГСМ, что, надо сказать, весьма хорошее подспорье для наших партнеров», — напомнил собеседник.

Рубаев отметил, что «если рассматривать отказ государственного банка страны от обслуживания российских карт «Мир» в этом контексте — однозначно расценить действия Киргизии как недружественные сложно».

«Скорее всего, банк который принял такое решение имеет частный капитал, связанный с недружественными России странами. И чтобы не попасть под санкции они постепенно идут на уступки. Похожей тактики следуют Турция, Казахстан, Узбекистан. Напомню, что в этих странах несколько частных банков временно приостановили работу с российской платежной системой», — резюмировал политолог.

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