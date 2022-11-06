Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет
В Британии объявлен выходной день по случаю коронации Карла III
Правительство Великобритании объявило 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Карла III. Решение принял премьер Риши Сунак. Коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая. «Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак...
6 ноября 2022
Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после похорон
18-летний гвардеец, который дежурил у гроба королевы Великобритании Елизаветы II во время похорон, был найден мертвым спустя две недели после траурной церемонии. Об этом сообщает The Mirror. Экстренная медицинская помощь была вызвана в казармы Гайд-парка в Найтсбридже. Прибывшие на место врачи...
2 октября 2022
В Великобритании названа официальная причина смерти королевы Елизаветы II
Свидетельство о смерти королевы Великобритании Елизаветы II с указанием причины и времени смерти опубликовал Национальный архив Шотландии. Отсканированный документ был размещён 29 сентября на сайте ведомства. В официальном документе уточняется, что королева Елизавета II скончалась в замке Балморал...
30 сентября 2022
В Великобритании представили новый королевский шифр
Новый королевский шифр представлен после смерти королевы Елизаветы II и вступления на престол короля Карла III в Великобритании. Об этом 26 сентября сообщила вещательная корпорация BBC. Монограмма состоит из инициалов имени и титула нового монарха C (Charles, Карл) и R (Rex — король, лат.), римской...
27 сентября 2022
В Британии резко возросли продажи книги с пророчеством Нострадамуса
Список бестселлеров возглавила в Великобритании книга с пророчеством Нострадамуса о смерти королевы Елизаветы II. Об этом 25 сентября сообщает издание The Sunday Times. Уточняется, что за период с 10 по 17 сентября книгу «Нострадамус: Полные пророчества будущего», которая была издана английским...
25 сентября 2022
В Австралии закончился траур в связи со смертью Елизаветы II
23 сентября обе палаты парламента Австралии собрались, чтобы завершить официальные траурные мероприятия по случаю кончины Елизаветы II и возобновить деятельность законодательного органа. Об этом сообщило новостное агентство AAP. «Непрекращающаяся боль и травмы, нанесенные коренным австралийцам...
23 сентября 2022
В Австралии лидер оппозиции почтил память Елизаветы II
22 сентября лидер оппозиции Питер Даттон, выступая на одном из мемориальных мероприятий в столице Австралии, подчеркнул глобальные изменения, которые пережила ушедшая из жизни королева Елизавета II во время своего правления. Об этом сообщил телеканал Nine News. «Сменив своего отца в возрасте всего...
22 сентября 2022
В Австралии прошли протесты против монархии
22 сентября по всей Австралии прошли антимонархические протесты в связи с тем, что в стране был объявлен день скорби по Ее величеству Елизавете II. Об этом сообщило новостное агентство AAP. Как стало известно журналистам, федеральный сенатор от партии Зеленых Лидия Торп возглавила сотни...
22 сентября 2022
В Австралии объявили день скорби из-за смерти Елизаветы II
22 сентября жители Австралии отмечают день скорби Ее величеству Елизавете II. В Канберре, пишет газета The Guardian, прошли траурные мероприятия, на которые собрались высшие представители политической элиты. «Мы собрались сегодня вокруг нашей страны, чтобы выразить благодарность от имени Австралии...
22 сентября 2022
В Швеции не могут объявить национальный траур — SVT
Когда скончалась королева Елизавета II, в Великобритании был объявлен десятидневный национальный траур. Но нечто подобное не могло произойти в Швеции. Здесь государство не может объявлять национальный траур в случае смерти монарха или премьер-министра, а также даже в случае национального бедствия...
21 сентября 2022
Премьер-министр Австралии вернулся на родину после похорон Елизаветы II
21 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вернулся в страну вместе с остальной частью делегации, присутствовавшей на похоронах королевы Елизаветы II, пишет газета The Guardian. Рейс RAAF ASY 365 приземлился в Сиднее после перелета из Великобритании через Дубай и Сингапур. Речь идет о...
21 сентября 2022
В Австралии снижается поддержка идеи установить в стране республику — опрос
Поддержка жителями Австралии идеи установить республиканский строй упала после смерти королевы Елизаветы II. Согласно последнему опросу, лишь 46% в настоящее время поддерживают отмену монархии. Об этом 21 сентября написала газета The Sydney Morning Herald. Опрос социологами компании Resolve...
21 сентября 2022
В сеть выложили фотографии времен службы короля Карла III в Косово
В музее Национальной армии Великобритании 20 сентября опубликовали фотографию короля Карла III, сделанную в ходе его службы в Косово в 1999 году. Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, принц Чарльз направился добровольцем в Косово в составе четвертой бронированной бригады, где посетил...
20 сентября 2022
«Заблудился» — в Южной Корее обсудили опоздание Байдена на похороны
Президент США Джо Байден трижды опростоволосился в ходе своей поездки в Соединенное Королевство. Американский лидер не только использовал шпаргалку, оставляя запись в книге соболезнований на церемонии публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, но и рассмеялся во время церемонии...
20 сентября 2022
В Австралии приспустят флаги в связи со смертью Елизаветы II
Национальные флаги Австралии будут приспущены в течение всего дня над правительственными зданиями и учреждениями 22 сентября, в Национальный день траура по королеве Елизавете II. Об этом сообщил телеканал Nine News. Журналисты объяснили, что когда австралийский национальный флаг на государственных...
20 сентября 2022
Премьер-министр Австралии прокомментировал похороны Елизаветы II
После посещения похорон Елизаветы II премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что для него было привилегией стать частью австралийской делегации на похоронах Ее величества. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter 20 сентября. Премьер-министр Австралии разместил короткое заявление...
20 сентября 2022
«Расизм по-британски» — похороны Елизаветы II завершились скандалом
В Соединенном Королевстве завершился 11-дневный траур, связанный с кончиной королевы Елизаветы II, проведшей на королевской престоле 70 лет. Траурная процедура была расписана поминутно и проходила под строжайшем контролем государственных служб. С ее величеством в рамках четырехдневной публичной...
20 сентября 2022
Пение премьер-министра Канады перед похоронами Елизаветы II возмутило Сеть
Появившийся в интернете видеоролик, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо поёт в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Читайте также: Церемонию похорон Елизаветы II посетило около ста тысяч человек Как...
20 сентября 2022
Кортеж Байдена в Лондоне встретила недовольная толпа
Президент США Джо Байден в Лондоне встретился с недовольной толпой. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На записи кортеж Байдена на одном из перекрёстков Лондона встреча толпа, скандирующая Let’s go Brandon («Вперёд, Брэндон!»). Фраза закрепилась за Байденом после того, как в одном из...
20 сентября 2022
В Дублине противники монархии сбросили в реку муляж гроба
Жители Дублина, протестующие против монархии, сбросили в реку муляж гроба. Об этом сообщает телеканал Sky News. Инцидент случился во время протестного шествия, проходившего в Дублине. Протестующие сбросили в реку муляж гроба с надписью: «Покойся с миром, Британская империя». Произошедшее объяснили...
20 сентября 2022