В Соединенном Королевстве завершился 11-дневный траур, связанный с кончиной королевы Елизаветы II, проведшей на королевской престоле 70 лет. Траурная процедура была расписана поминутно и проходила под строжайшем контролем государственных служб. С ее величеством в рамках четырехдневной публичной церемонии прощания пожелали проститься от 200 до 250 лидеров стран и их сопровождение. В среднем очередь из граждан Великобритании, желающих проститься с королевой, могла растянуться на шесть километров, а чтобы дождаться своей возможности встать перед гробом, людям приходилось провести в очереди до Вестминстера около 13 часов.

Илья Репин. Негритянка. 1876

В целях избежать скопления автомобильного транспорта вокруг Вестминстерского аббатства большинство из представителей других стран были привезены к месту похорон на автобусе из Королевского госпиталя Челси. На этой почве не обошлось без расистского скандала, который обошли вниманием «толерантные» западные СМИ. Но для россиян это стало хорошим поводом позлорадствовать над коллективной толерантностью западного мира.

Лидерам африканских стран был «выделен» отдельный набитый под завязку двухэтажный автобус, в то время как Байден приехал с отдельным комфортабельным кортежем. В социальных сетях сразу подметили расистский подтекст от государственных служб Великобритании в отношении бывших колониальных республик из Африки. Пользователи именовали происшествие «расизмом по-британски», припомнив о расовой политике Лондона в первые годы правления Елизаветы II.

«Эхо колониального прошлого», — подтвердил пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья Корнеплод.

«Нечестно. Учитывая, что любую технику страны Запада получили благодаря многовековой эксплуатации стран Африки и Азии», — негодует пользователь Dod Gog.

«Да, это расизм. Почему чёрных покатали по городу бесплатно, а белых нет?» — завидует Самир Мукумов.

«Вряд ли это расизм. Лидеров ведущих стран посадили в авто, а лидеров стран с отсталой экономикой — в автобусы. Все же, думаю, основная причина — сила государства, а не цвет кожи или прошлое государства в прямом смысле», — рассуждает Максим Захаров.

Франсуа-Огюста Байарда. Скупка рабов на африканском побережье и их отправка на невольничий корабль. XIX в

«Написано же: белые лидеры приехали на своих автомобилях. Лидеров африканских стран на автобусе привезли. Вывод — у черных не было своего авто, и им великодушно дали автобус, а они опять ущемились», — уверен Вартан Сухов.

«Да они вполне довольны, несмотря на траур», — судит по фотографии лидеров африканских стран пользователь Мило Хозяйственное.

«Англия вспомнила молодость», — констатирует Алексей Зорин.

«Но хоть не пешком», — довольствуется Владислав Кривенчук.