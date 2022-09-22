Канберра, 22 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. 22 сентября жители Австралии отмечают день скорби Ее величеству Елизавете II. В Канберре, пишет газета TheGuardian, прошли траурные мероприятия, на которые собрались высшие представители политической элиты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Мы собрались сегодня вокруг нашей страны, чтобы выразить благодарность от имени Австралии за ее выдающуюся жизнь, посвященную служению, вере, стране и Содружеству», — сказал в своей речи премьер-министр страны Энтони Альбаниз.

На мемориальных мероприятиях также был замечен генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

«Учитывая объединяющую роль, которую сыграла Ее Величество, я должен признать, что ее кончина вызвала разную реакцию у некоторых в нашем сообществе», — сказал он.

Далее он отметил, что взгляды многих австралийцев из числа коренных народов сформировались под влиянием колониального наследия страны.