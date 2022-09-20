Екатеринбург, 1 января, 2016, 10:41 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года в Свердловской области вступили в силу 23 законопроекта и внесённых изменений в уже существующие региональные законы. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Одним из самых важных законов является закон «Об областном бюджете на 2016 год». Бюджет был принят с дефицитом, размер которого составляет 14,6 миллиардов рублей, но в целом он, как и в прошлые годы остаётся социально ориентированным. Также в законе об областном бюджете предусмотрено увеличение расходов на культуру и спорт.

Помимо этого в силу вступили изменения в региональные «социальные» законы. Поправки внесены в статью 2 закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», а также в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной защиты инвалидов. В силу вступили и изменения в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Вступит в силу закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2016 год.

Вступил в силу и наделавший немало шума закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области».

Также начали работать изменения, внесённые в законодательство, регулирующее полномочия в сфере рекламы. Внесены поправки в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области». С начала года начнёт работать закон о наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы. Приняты и вступят в силу два закона о перераспределении полномочий в сфере рекламы: «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области» и «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области».

Также вступил в силу пакет законов и поправок в законодательство связанном с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надзорных органов и органов призванных обеспечить профилактику. В частности, закон «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области». Внесены и вступили в силу изменения в закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и в отдельных законах регулирующих отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также начал работать «экономический» пакет законов и поправок в уже действующее региональное законодательство. Это закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» и закон «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области», закон «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков». Также начали работать внесённые изменения в законодательство «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет».

Вступили в силу и изменения, связанные с уточнением видов госслужбы, наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями, в том числе по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Начали работать и поправки в статьях 7 и 8 закона Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и в законе «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».