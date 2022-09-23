Канберра, 23 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. 23 сентября обе палаты парламента Австралии собрались, чтобы завершить официальные траурные мероприятия по случаю кончины Елизаветы II и возобновить деятельность законодательного органа. Об этом сообщило новостное агентство AAP.

The Royal Family Елизавета II

«Непрекращающаяся боль и травмы, нанесенные коренным австралийцам британской монархией, были затронуты в ярких выступлениях в парламенте», — написали журналисты.

Федеральные политики выразили свои соболезнования по случаю смерти монарха и призвали к большему примирению и осмыслению последствий колонизации. В частности, министр Австралии по делам коренных австралийцев Линда Берни, женщина из племени вираджури, сказала, что после смерти королевы общество испытало целый ряд эмоций.

«Для многих коренных австралийцев наследие монархии чревато сложным, трудным и болезненным напоминанием о влиянии колонизации», — сказала она в своем выступлении в парламенте.