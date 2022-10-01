Лондон, 2 октября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. 18-летний гвардеец, который дежурил у гроба королевы Великобритании Елизаветы II во время похорон, был найден мертвым спустя две недели после траурной церемонии. Об этом сообщает The Mirror.

The Royal Family Смерть королевы Елизаветы II

Экстренная медицинская помощь была вызвана в казармы Гайд-парка в Найтсбридже. Прибывшие на место врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, но молодой человек скончался. Полиция расценивает смерть юноши как скоропостижную, но никаких подозрительных деталей при этом обнаружено не было. Полицейские констатировали смерть солдата на месте происшествия и информировали ближайших родственников. Был подготовлен отчет для коронера.

Мать солдата позднее сообщила в социальных сетях, что вся семья глубоко скорбит по поводу кончины любимого сына. При этом пару недель назад ближайшие родственники были в восторге от того, что гвардейцу выпала честь сопровождать Елизавету II во время церемонии прощания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы с указанием причины и времени смерти. В официальном документе уточняется, что королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Абердиншире в 15:10 по местному времени (17:10 мск). В графе «причина смерти» врач Дуглас Джеймс Аллан Гласс, который отмечен в документе как сертифицирующий зарегистрированный врач общей практики, указал единственную причину — «старость».

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