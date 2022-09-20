Канберра, 20 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Национальные флаги Австралии будут приспущены в течение всего дня над правительственными зданиями и учреждениями 22 сентября, в Национальный день траура по королеве Елизавете II. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

Журналисты объяснили, что когда австралийский национальный флаг на государственных зданиях приспущен, все остальные флаги также должны быть приспущены в соответствии с протоколом, в котором говорится, что австралийский флаг всегда должен развеваться на «почетном месте».

Приемлемым положением является состояние, при котором верхняя часть флага находится на расстоянии одной трети до вершины флагштока. Штандарты каждого из губернаторов штатов Австралии и штандарт генерал-губернатора Австралии, по протоколу, останутся нетронутыми.

22 сентября в 11:00 по австралийскому восточному времени во всех регионах страны одновременно будет объявлена минута молчания.