Оттава, 20 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Появившийся в интернете видеоролик, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо поёт в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

Women Deliver Джастин Трюдо

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Как сообщает Global News, вечером 17 сентября члены канадской делегации, приехавшие на похороны британской королевы Елизаветы II, собрались, чтобы отдать дань уважения жизни и служению её Величества. И Трюдо спел знаменитый хит Bohemian Rhapsody британской группы Queen.

При этом такое поведение политика вызвало осуждение многих пользователей. Они посчитали, что такими действиями премьер-министр Канады нарушает рамки приличия на фоне объявленного траура, кто-то назвал его действия безответственными для представителя страны.

Другие пользователи встали на строну Трюдо, указав, что «политики тоже люди» и могут позволить себе выделить время на отдых.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны монаршей особы состоялись 19 сентября, в этот день британский город Виндзор посетили примерно 100 тысяч человек. Церемонию также посетили более 500 лидеров, политиков и общественных деятелей из приблизительно 200 стран и территорий.

Добавим, что ранее прибывший похороны Елизаветы II президент США Джо Байден тоже попал в неловкую ситуацию. Он засмеялся в ходе церемонии прощания с монаршей особой.