Президент США Джо Байден трижды опростоволосился в ходе своей поездки в Соединенное Королевство. Американский лидер не только использовал шпаргалку, оставляя запись в книге соболезнований на церемонии публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, но и рассмеялся во время церемонии государственных похорон, беседуя с одним из присутствующих. Однако наибольший интерес пользователи южнокорейских социальных сетей проявили к опозданию Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как сообщают зарубежные СМИ, президент Джо Байден опоздал на церемонию панихиды по Елизавете II из-за пробок.

Лидеры зарубежных стран должны были занять места на траурной церемонии с 09:35 до 09:55 по местному времени. Однако американский лидер и его супруга смогли оказаться в Вестминстерском аббатстве только в 10:05 по местному времени. В связи с этим чете пришлось ждать приглашения у дверей.

Известно, то Байденам разрешили войти в церковь после того, как свои места заняли кавалеры Креста Виктории: британский военнослужащий Джонсон Бехарри и австралийский военнослужащий Кит Пэйн.

Сообщается, что британское правительство выделило автобус для мировых лидеров, приехавших в Великобританию на похороны, однако Байден из соображений безопасности добирался до церкви на личном бронированном лимузине.

«Мне любопытно, что сказала на этот счет оппозиция США? Оппозиция Южной Кореи разнесла бы Юна в пух и прах, если бы он опоздал на похороны», — отмечает kim4***.

«Мне кажется, или автор статьи таким образом пытается оправдать Юна, который из-за дорожного трафика не смог отдать дань уважения Елизавете II?!» — вопрошает knab***.

Senedd Cymru Елизавета II

«Если опоздал, значит, он некомпетентен», — отмечает jong***.

«Как ему не стыдно?» — недоумевает luci***.

«В США наверняка оппозиция трещит о том, что «Британия пренебрежительно отнеслась к Штатам», — смеется theg***.

«Байден все равно пришел, несмотря на то, что опоздал. Если бы Юн опаздывал на похороны, он бы не явился вовсе», — считает joja***.

«Такое иногда случается. Зачем поднимать шум из-за такой ошибки?» — недоумевает park***.

«А США оказывается тоже становятся виновниками дипломатической катастрофы», — отмечает nana***.

«Кто-то ждет в случае опоздания, кто-то едет на автобусе, так как нет машины, а кто-то и вовсе ходит пешком из-за пробок», — предлагает способы решения проблемы hsjs***.

«Может быть, Байден намеренно опоздал. Из-за соображений безопасности», — предполагает choi***.

«Разве этот старик не сошел с ума?» — задается вопросом smtr***.

«Оказывается, Джо Байден — джентльмен», — отмечает zes2***.

«Даже президент США не идеален, а левые обвиняют Юна в дипломатической катастрофе за то, что тот не смог отдать дань уважения покойной», — пишет suk7***.

«У него же деменция. Заблудился просто», — считает luna***.

«Почему ему позволили войти? Если опоздал, все, вход запрещен!» — недоумевает cags***.