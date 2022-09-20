Канберра, 20 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. После посещения похорон Елизаветы II премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что для него было привилегией стать частью австралийской делегации на похоронах Ее величества. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter 20 сентября.

Елизавета II после коронации, 2 июня 1953 года

Премьер-министр Австралии разместил короткое заявление в соцсетях, в котором он сообщил, что был тронут действиями общественности, отдавшей дань уважения покойному монарху.

«Прогуливаясь возле Темзы рано утром в воскресенье, я был глубоко тронут тихой солидарностью тысяч людей, которые всю ночь стояли в очереди, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве Елизавете II. Все слои общества, объединенные своим горем и благодарностью», — написал Альбаниз.

«Похоронная служба прошла в том же благородном духе. Представители со всего мира присоединились к королевской семье и британскому народу, чтобы поблагодарить королеву за жизнь и ее пример преданности долгу, вере и семье», — добавил политик.