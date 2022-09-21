Стокгольм, 21 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Когда скончалась королева Елизавета II, в Великобритании был объявлен десятидневный национальный траур. Но нечто подобное не могло произойти в Швеции. Здесь государство не может объявлять национальный траур в случае смерти монарха или премьер-министра, а также даже в случае национального бедствия. Об этом 21 сентября сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«У нас со времен Густава Вазы объявлялся траур только по королю, но у нас никогда не было национального траура», — отметил историк Дик Харрисон.

В Швеции нет правовой базы для этого. Официальных трауров не было после смерти, например, Пера Альбина Хансона, Улофа Пальме или Анны Линд. Их также не было ни после цунами, унесшего жизни 543 шведов в 2004 году, ни после стихийного бедствия в Эстонии в 1994 году, когда погибло более 852 человек.

По словам Дика Харрисона, это отчасти связано с тем, что в Швеции более 200 лет был мир. Без войны и других исторических травм потребность просто не возникла, как в других странах, считает он.