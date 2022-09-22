В Австралии лидер оппозиции почтил память Елизаветы II
Канберра, 22 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 22 сентября лидер оппозиции Питер Даттон, выступая на одном из мемориальных мероприятий в столице Австралии, подчеркнул глобальные изменения, которые пережила ушедшая из жизни королева Елизавета II во время своего правления. Об этом сообщил телеканал Nine News.
«Сменив своего отца в возрасте всего 25 лет Елизавета унаследовала империю в упадке и страну, взывающую к национальному смыслу в меняющемся мире», — отметил Даттон.
«Но она не оглядывалась на империю, на самом деле она смотрела с прагматизмом, посвятив себя защите Содружества … Такое равноправное партнерство наций и рас, как она описывала его, основано на дружбе, верности и стремлении к свободе и миру», — добавил политик.
Напомним, что 22 сентября в Австралии объявлено днем скорби по Ее величеству Елизавете II, в связи с чем в стране был объявлен нерабочий день.