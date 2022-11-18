ЧП с туристами Ключевской сопке на Камчатке
Трагедия на Ключевской сопке: барнаульский гид отправлен под стражу
На Камчатке 17 ноября заключили под стражу барнаульского гида Ивана Алабугина: в сентябре 2022 года при восхождении на вершину вулкана Ключевская сопка его туристическая группа попала в беду, погибли туристы, сообщает» Вести-Алтай». В ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, барнаулец...
18 ноября 2022
Директору фирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатку, продлили арест
Суд продлил срок содержания под стражей руководителя новосибирской туристической фирмы «Экстрим Тайм» по делу о гибели туристов на Камчатке. Об этом сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю. Под стражей он пробудет до 5 января 2023 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в...
31 октября 2022
Полпред Трутнев занялся безопасностью туристов после трагедии на Камчатке
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность туристов на сложных маршрутах. В телеграм-канале полпредства сообщили, что этому вопросу было посвящено отдельное совещание, которое состоялось после трагедии на Ключевском вулкане...
13 сентября 2022
На Камчатке усилят контроль на туристических маршрутах
На Камчатке после трагедии на Ключевском вулкане, в которой погибли девять человек, губернатор края Владимир Солодов поручил усилить контроль на туристических маршрутах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Читайте также: Директор фирмы, организовавшей тур на Камчатку...
12 сентября 2022
Директор фирмы, организовавшей тур на Камчатку, отправлен в СИЗО до ноября
Директор туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Камчатку, где погибли люди, заключён под стражу. Об этом 8 сентября сообщил Кировский районный суд Новосибирска., — говорится на сайте суда. Как ранее сообщало ИА REGNUM, турфирма организовала поход на Ключевскую сопку. При...
8 сентября 2022
Трагедия на Камчатке: с сайта турагентства удалили всю информацию о туре
В туристическом агентстве «Экстрим Тайм» проведён обыск по делу о гибели людей на Камчатке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, изъята документацию и установлены полные данные погибших. В ходе изучения документов следователи установили отсутствие...
7 сентября 2022
Арестован директор турфирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатку
В Новосибирске избрали меру пресечения директору турфирмы «Экстрим Тайм» Андрею Степанову по делу о гибели людей на Камчатке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Компания организовала поход на Ключевскую сопку. Группа туристов начала восхождение 30 августа, но 3 сентября они разделились. Девять...
7 сентября 2022
На Камчатке тела девяти погибших туристов эвакуировали со склона вулкана
Операция по эвакуации тел девяти погибших туристов со склона Ключевского вулкана на Камчатке завершена, 7 сентября сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Эвакуационный борт поднялся на высоту 4158 метров и сначала забрал их, а затем спасателей, которые участвовали в операции. Тела...
7 сентября 2022
После гибели людей власти Камчатки решили избавиться от Ключевского вулкана
Губернатор Камчатки Владимир Солодов после гибели девяти человек на Ключевском вулкане предложил передать исполин на федеральный уровень. Это, по его мнению, усилит контроль на популярном туристическом объекте. Об этом глава края заявил в интервью РИА Новости. Читайте также: Выживший гид рассказал...
7 сентября 2022
На Ключевской сопке погиб профессор магнитогорского университета — СМИ
Одним из погибших на вулкане Ключевская сопка мог быть профессор Магнитогорского государственного технического университета. Об этом пишут местные СМИ. Издание «Верстов. инфо» сообщает, что человек с такими именем и фамилией преподаёт в МГТУ. Однако в вузе заявили журналистам, что не могут ни...
6 сентября 2022
Тела погибших на Камчатке альпинистов спустят вниз в течение трех дней
Тела погибших во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка на территории Камчатского края альпинистов и гида спустят на землю в течение трех дней, сообщили 6 сентября в пресс-службе компании «Совкомбанк Страхование», где были застрахованы почти все участники группы. Напомним, из 12 человек (10...
6 сентября 2022
В ГД хотят урегулировать экстремальный туризм после трагедии на Камчатке
Гибель людей на Ключевском вулкане на Камчатке показала, что регламенты и законодательство в сфере туризма необходимо дорабатывать, отметил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Александр Прокопьев («Единая Россия»). Как сообщало ИА REGNUM, с группой, которая...
6 сентября 2022
Выживший гид рассказал подробности трагедии на Ключевском вулкане
Выживший гид Иван Алабугин рассказал подробности случившейся на Ключевском вулкане на Камчатке трагедии, в которой погибли восемь туристов из разных регионов России и второй гид группы, сообщили 6 сентября в телеграм-канале Baza. Читайте также: Тела погибших на Ключевском вулкане готовят к...
6 сентября 2022
Тела погибших на Ключевском вулкане готовят к эвакуации
Спасатели отправились на высоту 4158 метров на вулкане Ключевском на Камчатке. Им предстоит подготовить тела восьми погибших туристов и одного гида к эвакуации, сообщается 6 сентября в телеграм-канале «Камчатка №1». Читайте также: Выживший на Ключевском вулкане на Камчатке гид отморозил руки и ноги...
6 сентября 2022
Выживший на Ключевском вулкане на Камчатке гид отморозил руки и ноги
На Камчатке у гида, который сопровождал туристов на вулкан Ключевской, отморожены руки и ноги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС. Читайте также: Обнародованы кадры с выжившими на Ключевской сопке туристами Спасатели добрались до высоты 3300 метров 6 сентября. В доме...
6 сентября 2022
Одним из погибших на Ключевской сопке оказался челябинец
Одним из погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка оказался турист из Магнитогорска Челябинской области. Об этом 6 сентября сообщает управление СКР по Камчатскому краю. Ведомство уже установило полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли на вулкан из Новосибирска...
6 сентября 2022
Обнародованы кадры с выжившими на Ключевской сопке туристами
Спасатели показали первые кадры с туристами, выжившими после трагедии в ходе восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке. На видео, опубликованном Центром обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае, видно, как людей сажают в...
6 сентября 2022
На Ключевской сопке продолжаются работы по поиску пропавших туристов
Работы по поиску пропавших туристов продолжаются на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом 6 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале. Как пояснила глава Ростуризма, в районе вулкана продолжаются поисковые работы. Догузова уточнила, что трое выживших...
6 сентября 2022
После гибели 9 туристов на Камчатке возбудили уголовное дело на гида
На Камчатке после гибели девяти туристов при восхождении на Ключевской вулкан возбуждено уголовное дело не только на директора турфирмы ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска, но и на гида-инструктора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР. Читайте также: Компанию, организовавшую тур на...
6 сентября 2022
Спасатели эвакуировали вертолётом с Ключевской сопки выживших туристов
Выживших после ЧП во время восхождения на вулкан Ключевская сопка троих туристов эвакуировали спасатели с помощью вертолёта. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае. Вертолёт...
6 сентября 2022