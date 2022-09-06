Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. На Камчатке после гибели девяти туристов при восхождении на Ключевской вулкан возбуждено уголовное дело не только на директора турфирмы ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска, но и на гида-инструктора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Параллельно ведется следствие по факту смерти девяти туристов.

Предварительно известно, что пять туристов погибли при падении с высоты, ещё четыре человека скончались от переохлаждения.

Следователи осмотрели место начала восхождения, установили всех его участников. Среди туристов были жители Москвы, Новосибирска, Гусь-Хрустального, Камня на Оби, Электростали, Магнитогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новосибирской области проводит проверку деятельности компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан на Камчатке.