Москва, 6 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Гибель людей на Ключевском вулкане на Камчатке показала, что регламенты и законодательство в сфере туризма необходимо дорабатывать, отметил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Александр Прокопьев («Единая Россия»).

Денис Будьков Вулканы Камчатки. Вулкан Ключевской

Как сообщало ИА REGNUM, с группой, которая начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа, случилось ЧП. Из 10 туристов выжили только двое. Из двух гидов один погиб.

По словам Прокопьева, сейчас все анализируют произошедшее, чтобы сделать свои выводы и обеспечить безопасность туристам на этом и других аналогичных маршрутах.

«Хотелось бы думать, что произошедшее просто несчастный случай и нет повода для беспокойства за других туристов. Но набираю поисковой строке — «экстремальный туризм» и первое, что мне выдает сервис — Восхождение на Эльбрус от 19 900 рублей», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что содержание объявления слишком безмятежно для восхождения на высоту 5642 метра.

«Значит, есть что обсуждать и возможно, что-то менять в регламентах и законодательстве. На сегодняшний день законодательно не определено даже само понятие — «экстремальный туризм», — заключил Прокопьев.