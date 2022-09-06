Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На Камчатке у гида, который сопровождал туристов на вулкан Ключевской, отморожены руки и ноги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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Спасатели добрались до высоты 3300 метров 6 сентября. В доме вулканологов они обнаружили трёх человек. Как уточнили в ведомстве, двое туристов были в «относительном порядке».

Пострадавших в посёлок Ключи доставил вертолёт МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, с группой, которая начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа, случилось ЧП. Из 10 туристов выжили только двое. Из двух гидов один погиб.