Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Выживших после ЧП во время восхождения на вулкан Ключевская сопка троих туристов эвакуировали спасатели с помощью вертолёта. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

Извержение Ключевской Сопки

Вертолёт МЧС России, прибывший на место происшествия, с помощью спасателей забрал из домика вулканологов на высоте 3300 метров троих туристов. Все пострадавшие доставлены в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района. Из посёлка людей эвакуируют спецбортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Напомним, группа из 12 человек, включая двух гидов, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка 30 августа. В туристическую группу входили жители шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей, а также из Москвы. 3 сентября группа разделилась, девять человек начали восхождение на вершину, а три человека остались на высоте 3300 метров. В результате ЧП погибли девять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасателям удалось добраться до высоты 3300 метров на вулкане Ключевская сопка, где находились трое выживших в ЧП туристов. Уточняется, что два человека практически не пострадали, у гида, который спустился самостоятельно с высоты 4200 метров, диагностировано обморожение рук и ног.