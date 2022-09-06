Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Спасатели отправились на высоту 4158 метров на вулкане Ключевском на Камчатке. Им предстоит подготовить тела восьми погибших туристов и одного гида к эвакуации, сообщается 6 сентября в телеграм-канале «Камчатка №1».

Извержение Ключевской Сопки

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К месту гибели туристической группы шесть спасателей выдвинулись из домика вулканологов, который расположен на высоте 3300 метров.

Тела погибших вывезут с помощью коммерческого вертолёта, пилот которого имеет допуск к работе на такой высоте. Из-за погодных условий рассматривается и второй вариант эвакуации — спустить тела на высоту 3300 метров к домику вулканологов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке у гида, который сопровождал туристов на вулкан Ключевской, отморожены руки и ноги. Всего на Ключевском вулкане погибли девять человек — восемь туристов из разных регионов России и один гид.