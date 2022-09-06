Магнитогорск, Челябинская область, 6 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Одним из погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка оказался турист из Магнитогорска Челябинской области. Об этом 6 сентября сообщает управление СКР по Камчатскому краю.

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Ведомство уже установило полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли на вулкан из Новосибирска, Гусь-Хрустального, Камня на Оби, Москвы, Электростали и Магнитогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, при восхождении на вулкан пятеро альпинистов погибли. А в последующие дни скончались ещё четыре человека. Всего в группе были десять туристов и два гида.