Новосибирск, 7 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Новосибирске избрали меру пресечения директору турфирмы «Экстрим Тайм» Андрею Степанову по делу о гибели людей на Камчатке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арест

Компания организовала поход на Ключевскую сопку. Группа туристов начала восхождение 30 августа, но 3 сентября они разделились. Девять человек продолжили восхождение и погибли. Трое других остались на высоте 3,3 тыс. метров, благодаря чему остались в живых. Позже их эвакуировали спасатели.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и приведших к гибели людей.

7 сентября решением Кировского районного суда Новосибирска Андрей Степанов заключён под стражу на два месяца, до 2 ноября. По словам представителя СКР, решается вопрос о его конвоировании в Камчатский край для проведения следственных действий.