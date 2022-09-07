Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Операция по эвакуации тел девяти погибших туристов со склона Ключевского вулкана на Камчатке завершена, 7 сентября сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

Эвакуационный борт поднялся на высоту 4158 метров и сначала забрал их, а затем спасателей, которые участвовали в операции. Тела доставлены в поселок Ключи. В ближайшее время их перевезут в Петропавловск-Камчатский, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 12 туристов, включая двух гидов, приступили к восхождению на вулкан Ключевская сопка. 3 сентября они разделились на две группы. Первая, состоящая из девяти человек, начала восхождение на вершину. Трое других туристов остались на высоте 3300 метров. Все трое выжили и были эвакуированы спасателями. Туристы из первой группы погибли.