Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Спасатели показали первые кадры с туристами, выжившими после трагедии в ходе восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке. На видео, опубликованном Центром обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае, видно, как людей сажают в вертолёт, затем винтокрылая машина поднимается в воздух.

МЧС России Вертолет

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Напомним, трёх пострадавших туристов 6 сентября забрал вертолёт МЧС России. В настоящее время они доставлены в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 12 туристов, включая двух гидов, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка 30 августа. 3 сентября группа разделилась, девять человек начали восхождение на вершину, а три человека остались на высоте 3300 метров.

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В результате ЧП погибли девять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело не только в отношении директора турфирмы ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска, но и в отношении гида-инструктора.

Добавим, что трое выживших туристов были эвакуированы спасателями, они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Работы по поиску оставшихся пропавших туристов продолжаются.