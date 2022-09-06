Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Выживший гид Иван Алабугин рассказал подробности случившейся на Ключевском вулкане на Камчатке трагедии, в которой погибли восемь туристов из разных регионов России и второй гид группы, сообщили 6 сентября в телеграм-канале Baza.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

Читайте также: Тела погибших на Ключевском вулкане готовят к эвакуации

Самого момента трагедии Алабугин не видел. В это время он спускал других туристов на высоту пониже, так как люди почувствовали себя плохо.

«Один человек сорвался и сдёрнул остальных», — рассказал мужчина.

Выживший гид добавил, что когда вернулся на место, он пытался помочь людям — установил палатку, перенёс в неё пострадавших и отогревал их. Но упавшие с 30-метровой высоты не выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели отправились на высоту 4158 метров на вулкане Ключевском на Камчатке. Им предстоит подготовить тела восьми погибших туристов и одного гида к эвакуации.