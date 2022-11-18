Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. На Камчатке 17 ноября заключили под стражу барнаульского гида Ивана Алабугина: в сентябре 2022 года при восхождении на вершину вулкана Ключевская сопка его туристическая группа попала в беду, погибли туристы, сообщает »Вести-Алтай ». В ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, барнаулец проведёт под арестом.

Извержение Ключевской Сопки

В тот роковой день, 3 сентября, Иван Алабугин отделился от основной группы, потому что двум туристам стало плохо, спустился с ними ниже, где их потом нашли спасатели. А второй гид и ещё семь туристов остались наверху, на высоте примерно 4,5 тысячи метров сорвались вниз. Пятеро погибли на месте. Ещё трое скончались в течение трёх дней. В числе погибших был ещё один житель Алтайского края — уроженец Камня-на-Оби.

Тем временем, корреспонденты «Вести-Камчатка» сняли своё расследование трагедии, спросили мнение экспертов. Они отметили, что гиды допустили как минимум, две ошибки.

Во-первых, разделили группу (говорят, надо было возвращаться всем сразу). Во-вторых, к фатальным последствиям привело то, что все восемь человек были связаны между собой одной верёвкой (в итоге все восемь человек и сорвались вниз с крутого скалистого склона).

Действительно ли гид из Барнаула виновен в трагедии, предстоит установить следствию на Камчатке.

Также в местное СИЗО этапирован второй фигурант фигуранта дела — директор туристической фирмы из Новосибирска, который и продал этот тур. В ходе изучения документов следователи СКР установили отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован, — отметили ранее в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с группой, которая начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа, случилось ЧП. Из 10 туристов выжили только двое. Из двух гидов один погиб.

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