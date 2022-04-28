Пожар в оборонном НИИ в Твери 21 апреля 2022 года
В Тверской области усилят меры безопасности после пожара в оборонном НИИ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности — после пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. Об этом...
28 апреля 2022
В Твери сообщили о гибели 20 человек при пожаре в НИИ
Число погибших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 20 человек. «Обнаружены останки еще одного человека. Общее число погибших, таким образом, выросло до 20», — приводит данные со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС. Разбор завалов...
27 апреля 2022
Полпред президента и Игорь Руденя посетили пострадавших при пожаре в НИИ
Пострадавших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны посетили 27 апреля в Тверской облбольнице полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Щёголев и...
27 апреля 2022
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек
До 19 человек выросло число погибших в результате пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, произошедшем 21 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. «На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19...
27 апреля 2022
Гибель 18 человек при пожаре в НИИ подтвердили власти Тверской области
Гибель 18 человек в результате пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери официально подтверждена на 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. «На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 18 человек...
26 апреля 2022
В Твери состоялось прощание с погибшим сотрудником оборонного НИИ
Прощание с погибшим при пожаре в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны старшим научным сотрудником института Валерием Кретининым состоялось в Твери 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Соболезнования его родным и близким, а также...
26 апреля 2022
Тверские власти окажут помощь семьям погибших при пожаре в НИИ
Семьям погибших, а также пострадавшим при пожаре в центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери будет оказана помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. «Поддержка...
25 апреля 2022
Опознаны пять из 17 погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Пять человек из 17 погибших при пожаре в центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери опознаны по данным на утро 25 апреля. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона. «К сожалению, на данный момент официально подтверждённое...
25 апреля 2022
Состояние пострадавших при пожаре в тверском НИИ улучшается — медики
Положительную динамику в состоянии пациентов, которые проходят лечение после пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона 25 апреля. «Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная...
25 апреля 2022
До 17 человек возросло число погибших при пожаре в НИИ в Твери
В Твери увеличилось до 17 человек число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны России. Об этом 24 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах. «Обнаружены останки еще шестерых погибших (в ходе разбора завалов), —...
24 апреля 2022
До 11 человек возросло число погибших при пожаре в НИИ в Твери
В Твери увеличилось до 11 человек число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны России. Об этом 23 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах. «Всего жертвами пожара (в НИИ в Твери) стали 11 человек», — сказал...
23 апреля 2022
После пожара в тверском НИИ к медикам обратились ещё трое пострадавших
Ещё трое пострадавших при пожаре в здании центрального Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери обратились к медикам за помощью, сообщили 22 апреля в пресс-службе правительства региона. «Пострадавшим в ходе возгорания оказывается квалифицированная медицинская...
22 апреля 2022
Возгорание в здании оборонного НИИ в Твери полностью ликвидировано — власти
Возгорание в здании центрального Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери полностью ликвидировано утром 22 апреля, подтвердили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства Тверской области. «22 апреля в 07:33 зафиксирована ликвидация пожара в здании...
22 апреля 2022
Расследованием пожара в оборонном НИИ в Твери занялись военные следователи
Пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери вылился в уголовное дело. Расследованием причин возгорания займутся военные следователи. Об этом 22 апреля сообщил источник в правоохранительных органах. Читайте также: Пожар в оборонном НИИ в Твери...
22 апреля 2022
В Твери ликвидировали пожар в оборонном НИИ
Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. Об этом 22 апреля сообщили в экстренных службах. Отмечается, что полная ликвидация пожара объявлена в 07:33. Теперь проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Также сообщается...
22 апреля 2022
На пожаре в Твери погибли шесть человек — власти
Шесть человек погибли, 21 ранен в результате пожара в оборонном НИИ в Твери 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. «По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, 6 человек погибли», сообщили в пресс-службе. 13 человек госпитализированы...
21 апреля 2022
Тушение пожара в Твери осложнено погодными условиями — МЧС
Тушение пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны осложнено погодными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства региона. По данным на 16:35, возгорание в здании локализовано. Тушение пожара...
21 апреля 2022
В Твери 13 человек госпитализированы после пожара в НИИ ВКО
В больницы Твери доставлены 13 пострадавших на пожаре в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны 21 апреля, официальные данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства региона. «13 пострадавших госпитализированы в...
21 апреля 2022
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли семь человек
Семь человек погибли в результате пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, число погибших при возгорании выросло до семи человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Как ранее сообщало ИА REGNUM...
21 апреля 2022
Пожар в оборонном НИИ в Твери локализован
Возгорание в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны локализовано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ...
21 апреля 2022