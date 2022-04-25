Москва, 29 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Утром 29 сентября в больнице в Коммунарке умерла археолог, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Тамара Пушкина. Об этом сообщила на странице в Facebook её сестра, известная поэтесса Маргарита Пушкина.

Пушкина являлась одним из самых известных в России специалистов в области славяно-русской археологии. Сферой её научных интересов являлось взаимодействие средневековой Руси и Скандинавии. На протяжении многих лет она возглавляла Смоленскую экспедицию, под её руководством велись раскопки знаменитого археологического памятника Гнёздово.

Известно, что в конце августа Пушкина была госпитализирована с обширным поражением лёгких и находилась на ИВЛ.