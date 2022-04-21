Тверь, 21 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны.

Пресс-служба правительства Тверской области На месте пожара

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, число погибших при возгорании выросло до семи человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ возник около 11:08 21 апреля. Более 20 человек пострадали, семь госпитализированы, в том числе трое попали в реанимацию. Пожарные локализовали пожар на 2,5 тыс. квадратных метров. Прокуратура начала проверку.