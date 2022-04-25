Состояние пострадавших при пожаре в тверском НИИ улучшается — медики
Тверь, 25 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Положительную динамику в состоянии пациентов, которые проходят лечение после пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона 25 апреля.
В настоящее время на месте пожара продолжается разбор завалов, в работах задействованы 150 человек, власти региона со своей стороны содействуют в обеспечении техникой.
Региональные власти также окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Помощь семьям, потерявшим близким, будет оказана после идентификации тел погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании НИИ произошёл около 11:00 21 апреля, ликвидировать возгорание удалось лишь к утру следующего дня. Изначально сообщалось о гибели шести человек, позже число погибших выросло до 11.