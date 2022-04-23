Тверь, 23 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Твери увеличилось до 11 человек число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны России. Об этом 23 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Dave Hogg Пожар

«Всего жертвами пожара (в НИИ в Твери) стали 11 человек», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают работы на месте ЧП.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля в центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел крупный пожар.