Тверь, 27 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. До 19 человек выросло число погибших в результате пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, произошедшем 21 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Тушение пожара в здании оборонного НИИ в Твери

«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — уточнили в пресс-службе.

Пожар в здании оборонного НИИ, как сообщало ИА REGNUM, произошло около 11:00 21 апреля, ликвидировать возгорание удалось к утру 22 апреля. Разбор завалов на месте пожара продолжается до сих пор. Параллельно проводится процедура опознания погибших. Семьям погибших правительство региона обещает помощь.