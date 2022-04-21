Тверь, 21 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В больницы Твери доставлены 13 пострадавших на пожаре в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны 21 апреля, официальные данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Тушение пожара

«13 пострадавших госпитализированы в учреждения здравоохранения Твери. Помощь им оказывается в полном объеме. В том числе, нас консультирует Центр медицины катастроф. Медики работают слаженно. Так, была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», — сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при пожаре в НИИ погибли семь человек. Проверку по факту возгорания проводит военная прокуратура.