Тверь, 22 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери вылился в уголовное дело. Расследованием причин возгорания займутся военные следователи. Об этом 22 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.

ru.torange.biz Уголовное дело

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Собеседник ТАСС уточнил, что дело возбуждено по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

«Оно возбуждено по ч. 3 ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ вспыхнул около 11:08 21 апреля. Пожарным потребовалось более пяти часов, чтобы локализовать возгорание. Тушение пожара осложнялось погодными условиями.

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Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 07:33 22 апреля. Теперь проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Точные причины пожара устанавливаются. Напомним, в результате пожара шесть человек погибли, 21 пострадал.