Тверь, 27 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Пострадавших при пожаре в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны посетили 27 апреля в Тверской облбольнице полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Тушение пожара в здании оборонного НИИ в Твери

Щёголев и Руденя побывали в отделении гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, пообщались с сотрудниками НИИ. Медики отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших при пожаре, им оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники института, с которыми пообщались губернатор и полпред, поблагодарили медиков, а также пожарных, тушивших здание и спасавших людей.

Также Игорь Руденя и Игорь Щёголев побывали на месте пожара в здании НИИ ВКО, они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 21 апреля, на его тушение ушло около 20 часов. На данный момент подтверждена гибель 19 человек. По поручению губернатора пострадавшим, а также семьям погибших, после идентификации тел. Разбор завалов на месте пожара продолжается.